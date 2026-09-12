مسئول خیریه آبشار عاطفه‌های مراغه گفت: ۱۰۰ بسته کیف و نوشت افزار به همت خیّران آبشار عاطفه‌ها به دانش آموزان کم برخوردار در این شهرستان اهدا شد.

اهدای کیف و نوشت افزار به دانش آموزان کم برخوردار مراغه

اهدای کیف و نوشت افزار به دانش آموزان کم برخوردار مراغه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، ارونقی گفت: در آستانه بازگشایی مدارس خیّران برای تهیه این بسته‌ها ۱۲۰ میلیون تومان هزینه کرده اند.

وی افزود: این بسته‌ها شامل کیف، دفتر، خودکار، مداد رنگی و سایر لوازم التحریر برای دانش آموزان متوسطه اول و دوم است.

ارونقی ادامه داد: از ابتدای امسال به همّت این خیریه در چهار مرحله بسته‌های معیشتی بین خانواده‌های تحت پوشش توزیع شده است.