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مسئول خیریه آبشار عاطفههای مراغه گفت: ۱۰۰ بسته کیف و نوشت افزار به همت خیّران آبشار عاطفهها به دانش آموزان کم برخوردار در این شهرستان اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، ارونقی گفت: در آستانه بازگشایی مدارس خیّران برای تهیه این بستهها ۱۲۰ میلیون تومان هزینه کرده اند.
وی افزود: این بستهها شامل کیف، دفتر، خودکار، مداد رنگی و سایر لوازم التحریر برای دانش آموزان متوسطه اول و دوم است.
ارونقی ادامه داد: از ابتدای امسال به همّت این خیریه در چهار مرحله بستههای معیشتی بین خانوادههای تحت پوشش توزیع شده است.