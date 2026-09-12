استاندار ایلام در نشست ستاد سرشماری نفوس و مسکن، گفت: برنامه‌ریزی بدون داده‌های دقیق جمعیتی؛ مانند حرکت در تاریکی است؛ وجود آمار به‌روز، فرآیند توسعه را تقویت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ احمد کرمی در نشست ستاد سرشماری نفوس و مسکن استان ایلام اظهار کرد: داده‌های دقیق، زیربنای هر نظام مدیریتی و اجرایی برای توسعه است و هر چقدر قرارداد‌ها و تصمیم‌گیری‌ها بر پایه آمار صحیح‌تر باشد؛ نتایج برنامه‌ریزی‌ها قابل قبول‌تر خواهد بود.

وی تاکید کرد: مجموعه مدیران استان عزمشان را جزم کرده‌اند تا سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵ با دقت بالا و خطای کم به دست آید.

کرمی تصریح کرد: تخصیص منابع بودجه بر اساس شاخص‌های جمعیتی انجام می‌شود؛ ولی در استان ایلام با توجه به آمار بالای جمعیتِ شناور، تخصیص منابع مطابق با این موضوع نیست و باید در این خصوص بازنگری صورت گیرد.

کرمی توضیح داد: سالانه افزون بر هشت میلیون تردد زائر و مسافر به عراق از استان ثبت می‌شود که این رقم بیش از ۱۳ برابر جمعیت ایلام است.

وی اضافه کرد: این جمعیت شناور باید در آمار‌های ایلام دیده شود؛ ولی در بسیاری از سرانه‌های صنعت، زیرساخت، خدمات، دارو و... دیده نمی‌شود.

استاندار ایلام یادآوری کرد: خدمات‌رسانی بهینه و شایسته به زوار افتخار استان است و مردم ایلام برای پذیرایی از زائران اباعبدالله الحسین (ع) به خود می‌بالند؛ ولی انتظار دارند مطابق با این ویژگی توجه بیشتری در تخصیص اعتبار‌ها به استان انجام شود.

کرمی با اشاره به سند آمایش استان گفت: یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اسناد توسعه، جمعیت است و اگر جمعیت شناور در آمار دیده نشود؛ بسیاری از مسائل در برنامه‌ریزی لحاظ نخواهد شد.

وی ادامه داد: ممکن است بخش عمده‌ای از جمعیت در حاشیه شهر‌ها ساکن باشند که باید در داده‌ها دیده شوند؛ همچنین فروشگاه‌هایی که اطلاعات از آنها گرفته می‌شود؛ باید به گونه‌ای انتخاب شوند که درصد جمعیت خریدار مشخص باشد.

استاندار ایلام بیان کرد: آمار تنها فرآیند اجرایی نیست؛ بلکه حیاتی‌ترین راهبرد برای سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد است.

کرمی افزود: برخی اقلام ضروری در استان؛ قیمت پایین‌تری از میانگین کشوری دارند؛ اما نرخ تورم اعلامی مرکز آمار با واقعیت‌های جامعه فاصله دارد و ایلام را جزء استان‌های با تورم بالا نشان می‌دهد که نیازمند بررسی دقیق از سوی کارشناسان است.

وی از برگزاری نشست با استادان دانشگاه برای طراحی الگوی آماری مناسب خبر داد و افزود: قرارگاه عملیاتی نظارت بر قیمت با حضور ۳۱ دستگاه و ۱۴ کمیته پایش بازار کالا و خدمات استان را در همه بخش‌ها انجام می‌دهد.

استاندار ایلام تشریح کرد: نرخ بیکاری و تعریف اشتغال باید واقعی باشد؛ کسی که ۲ ساعت در هفته کار می‌کند را جزء افراد شاغل محسوب می‌کنیم؛ درحالی که با واقعیت‌های جامعه همخوانی ندارد و برای مردم نیز این موضوع پذیرفته نیست.

استان ایلام ۶۲۸ هزار نفر جمعیت دارد که از این شمار، ۵۱ درصد را مردان و ۴۹ درصد را زنان تشکیل می‌دهند.

سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ از یکم آبان آینده در سراسر کشور آغاز می‌شود.