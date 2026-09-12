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مدیرکل مدیریت بحران استان یزد با اشاره به هشدارهای هواشناسی، از بررسی اقدامات پیشگیرانه و میزان آمادگی دستگاههای اجرایی شهرستان یزد برای مقابله با بارشهای پاییزی و زمستانی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، بالاکتفی در حاشیه نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان یزد اظهار کرد: با توجه به هشدارهای هواشناسی، این نشست با حضور اعضای ستاد برگزار و وظایف دستگاههای مختلف در زمینه اقدامات پیشگیرانه و آمادگی در برابر مخاطرات جوی مرور شد.مدیرکل مدیریت بحران استان یزد افزود: برگزاری مانورهای آمادگی در شهرستان یزد، بررسی نواقص و مشکلات موجود در سیلاببندها، بندهای خاکی و مسیرهای هدایت آب از جمله موضوعات مورد بررسی در این نشست بود تا دستگاهها برای مواجهه احتمالی با بارشهای پاییزی و زمستانی آمادگی کامل داشته باشند.
وی با تأکید بر اهمیت ویژه شهر یزد در مدیریت مخاطرات ناشی از سیلاب گفت: امیدواریم با همکاری فرمانداری شهرستان یزد، شهرداری و سایر دستگاههای مرتبط با موضوع سیلاب، بتوانیم با آمادگی مناسب از شرایط پیشبینیشده عبور کرده و خسارات احتمالی را به حداقل برسانیم.