تیم فوتبال تراکتور راهی امارات میشود
کاروان تراکتور بعدازظهر امروز برای دیدار مقابل شباب الاهلی در لیگ نخبگان آسیا راهی امارات میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم فوتبال تراکتور که تمرینات خود را در تهران دنبال میکند، بعدازظهر امروز راهی دبی خواهد شد تا خود را برای دیدار مقابل شباب الاهلی امارات در لیگ نخبگان آسیا آماده کند.
ویزای تمامی اعضای کاروان تراکتور صادر شده و به این ترتیب نماینده ایران با تمام نفرات خود راهی امارات خواهد شد تا در دیدار برابر شباب الاهلی از تمامی ظرفیتهایش استفاده کند.
امیرحسین حسینزاده نیز که در دیدار تراکتور مقابل استقلال خوزستان دچار مصدومیت شده بود، شرایط مناسبی دارد و مشکلی برای همراهی تیمش و حضور در ترکیب تراکتور مقابل شباب الاهلی نخواهد داشت.
حسینزاده پس از این مسابقه و با هماهنگیهای انجامشده، از امارات راهی ناگویا در ژاپن خواهد شد تا به اردوی تیم ملی امید و شاگردان حسین عبدی برای حضور در بازیهای آسیایی ملحق شود.
کاروان تراکتور بامداد سهشنبه به ایران بازخواهد گشت و بازیکنان پس از ۵ تا ۶ روز استراحت، تمرینات خود را برای ادامه فصل از سر خواهند گرفت.