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نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی بر تقویت زیرساختهای درمانی و بهداشتی استان و توسعه خدمات تخصصی در همدان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حمیدرضا حاجیبابایی در همایش روز بهورز در مرکز بهداشت شهرستان همدان با اشاره به پیگیری برای تکمیل یکی از بیمارستانهای مهم استان گفت: ۴۰۰ میلیارد تومان از محل ماده ۵۶ برای این طرح اختصاص مییابد و با تأمین مجموع ۶۵۰ میلیارد تومان اعتبار، روند تکمیل بیمارستان شتاب خواهد گرفت.
او افزود: دستگاه شتابدهنده نیز با پیگیریهای انجام شده به همدان منتقل شده و با راهاندازی آن، بخشی از نیازهای درمانی مردم استان و استانهای منطقه در حوزه درمان سرطان تأمین میشود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس همچنین بر توسعه اعمال جراحی تخصصی از جمله جراحی کبدی در همدان تأکید کرد و گفت: باید ظرفیتهای دانشگاه علوم پزشکی همدان به گونهای توسعه یابد که این دانشگاه به عنوان یک مرکز درمانی محوری در منطقه مطرح باشد.
حاجیبابایی با اشاره به ظرفیت متخصصان استان، خواستار جذب بیشتر نیروهای متخصص و استفاده از ظرفیت نخبگان و دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی شد.
او همچنین بر توجه بیشتر به پرستاران و کارکنان حوزه سلامت تأکید کرد و گفت: کادر درمان بهویژه پرستاران نیازمند حمایت بیشتری هستند.
رئیس مرکز بهداشت شهرستان همدان نیز با تأکید بر اهمیت پیشگیری و نقش بهداشت در کاهش هزینههای درمان، خواستار اختصاص ردیف اعتباری ویژه برای نوسازی زیرساختهای بهداشتی شهرستان شد.
مهدی دیناری گفت: شهرستان همدان ۳۵ مرکز خدمات جامع سلامت، ۳۱ پایگاه بهداشتی و درمانی و ۴۹ خانه بهداشت دارد و در مجموع حدود ۱۳۰ تا ۱۳۵ ساختمان در حوزه بهداشت شهرستان فعال است که بخش قابل توجهی از آنها با فرسودگی و مشکلات عمرانی مواجهاند.
او افزود: برخی از این ساختمانها از نظر ایمنی نیز شرایط مناسبی ندارند و نوسازی آنها به یک ضرورت جدی تبدیل شده است.
رئیس مرکز بهداشت شهرستان همدان با اشاره به اینکه حدود ۴۰ درصد جمعیت استان در شهرستان همدان ساکن هستند، گفت: خدمات بهداشتی این شهرستان با حدود ۸۰۰ نیروی انسانی به جمعیت شهری و روستایی ارائه میشود و کارکنان برای دسترسی به مناطق دورافتاده، مسیرهای طولانی را طی میکنند.
دیناری گفت: اگر مردم خدمات سلامت، مراقبتها و غربالگریها را از حوزه بهداشت آغاز کنند، بسیاری از بیماریها در مراحل اولیه شناسایی میشود و در نتیجه نیاز به هزینههای سنگین درمان کاهش خواهد یافت.