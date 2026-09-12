به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مقبره سید صدرالدین و یادمان شهدای نبرد چالدران یادگاری از رشادت و شهامت ایرانیان در برابر متجاوزان است.

یادمان شهدای نبرد چالدران؛ مکانی است که در ۳۱ مرداد سال ۸۹۳ هجری شمسی، شاهد یکی از تاثیرگذارترین و مهمترین جنگ‌های تاریخی ایران و عثمانی به فرماندهی شاه اسماعیل صفوی بود.

مردم این منطقه می‌گویند شهدای نبرد چالدران به ما درس ایثار، از جان گذشتگی وشهامت داده‌اند.

این یادمان محل شهادت ۲۷ هزار دلاورایرانی است که از تمام نقاط وطن با جان خویش سدی در برابر متجاوزان کشیدند و با خونشان این خاک را آبیاری کردند.

مردم می‌گویند با مطالعه و تحقیق در مورد شهدای نبرد چالدران و شهدای دفاع مقدس به ۲ نکته مهم و اساسی دفاع از سرزمین اسلامی و ایستادگی در برابر متجاوز می‌رسیم.

مقبره سید صدرالدین وزیر اعظم شاه اسماعیل صفوی و یادمان شهدای نبرد چالدران در شهرستان چالدران یکی از مهمترین بنا‌های تاریخی و مذهبی در شمال آذربایجان غربی است که یادگاری از رشادت و شهامت ایرانیان است

امروزنیز ملت ایران اسلامی با الگو گیری از مکتب امام حسین (ع) وشهدای نبرد چالدران همچنان در برابر دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایستادگی می‌کنند.

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