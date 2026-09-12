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مشکلات زیرساختهای آب، برق و گاز طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای بهمن و صغاد آباده مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، بخشدار بهمن و صغاد شهرستان آباده گفت: در نشستی با حضور مسوولان این شهرستان، وضعیت پیشرفت زیرساختهای آب، برق و گاز در طرح نهضت ملی مسکن شهرهای بهمن و صغاد مورد بررسی و بازدید قرار گرفت.
کاوه افزود: طرح خط انتقال آبرسانی مرحله ۲ و سه شهر بهمن و خط انتقال آبرسانی مرحله ۲ شهر صغاد پیگیری و شبکه آب مرحله نخست شهرهای بهمن و صغاد اجرا و مرحله سه شهر صغاد تکمیل شد.
وی بیان کرد: شبکه برق مرحله یک شهر بهمن اجرا و مراحل ۲ و۳ این شهر، طراحی شده است.
کاوه گفت: همچنین شبکه برق مراحل یک، ۲ و سه شهر صغاد، شبکه گاز مراحل یک، ۲ و سه شهرهای بهمن و صغاد و شبکه گاز مراحل یک، ۲ و سه شهرهای بهمن و صغاد بر اساس پیشرفت فیزیکی طرح اجرا شده است.
شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.