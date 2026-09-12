فرمانده انتظامی گیلان از رفع تصرف بیش از ۸۶ هزار مترمربع زمین ملی در ۷ شهرستان در ۱۰ روز گذشته خبر داد و گفت: ۱۶ متصرف شناسایی و به مرجع قضائی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سردار حسین حسن‌پور گفت: از ۱۰ روز گذشته تاکنون و در پی گزارش‌های دریافتی مبنی بر تصرف غیرقانونی زمین‌های ملی در شهرستان‌های رودسر، شفت، لنگرود، تالش، سیاهکل، آستانه اشرفیه و صومعه‌سرا، مأموران انتظامی با هماهنگی قضائی و همراهی کارشناسان منابع طبیعی این موارد را بررسی کردند.

وی افزود: در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد متصرفان، این زمین‌های ملی را به صورت غیرقانونی محصور کرده و در برخی موارد اقدام به برداشت خاک و ساخت و ساز غیرمجاز کرده‌اند که در این رابطه ۱۶ متهم شناسایی و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی گیلان گفت: با صدور احکام قضائی و اجرای تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، همه آثار تجاوز جمع‌آوری و ۸۶ هزار و ۴۱۷ مترمربع زمین ملی رفع تصرف شد.

سردار حسن‌پور با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با زمین‌خواران و صیانت از منابع طبیعی و زمین‌های ملی، از شهروندان خواست اطلاعات خود در خصوص موارد مشکوک به زمین خواری را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.