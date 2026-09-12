به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ طرح پایش سلامت شهروندان تفرش، با سرپرستی پروفسور اردشیر قوام‌زاده، صبح روز جمعه ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۵ در مرکز دیالیز پرنیان‌پور برگزار شد.

این طرح به همت ولی الله بیاتی، نماینده شهرستان‌های تفرش، آشتیان و فراهان و با مشارکت شبکه بهداشت و درمان، مجمع خیرین سلامت شهرستان تفرش، پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی مؤسسه خیریه هم‌نوای مردم و بنیاد علوی شهرستان تفرش اجرا شد.

در این برنامه، شهروندان با حضور و ویزیت پزشکان متخصص از خدمات تخصصی پایش و بررسی سلامت بهره‌مند شدند.

همچنین سونوگرافی با استفاده از دستگاه ارسالی پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی، با وضوح بالا، داپلر رنگی و الاستوگرافی انجام گرفت.

این طرح با هدف ارتقای سطح سلامت، تشخیص زودهنگام بیماری‌ها و دسترسی شهروندان به خدمات تخصصی پزشکی برگزار شد.