به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ حسین سلطانی افزود: فعالیت این سامانه بارشی روز یکشنبه نیز ادامه خواهد یافت و در روز‌های اخیر انتظار وزش باد نسبتا شدید، بارش‌های رگباری، رویداد رعد و برق و بارش تگرگ وجود دارد.

وی گفت: در این شرایط جوی احتمال آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن برخی رودخانه‌ها و مسیل ها، خطر اصابت صاعقه و آسیب به تاسیسات شهری و روستایی، سقوط درختان خشکیده و کاهش کیفیت هوا به دلیل وزش باد و خیزش گرد و غبار وجود دارد.

سلطانی ادامه داد: فعالیت این سامانه در نیمه شمالی استان شدیدتر خواهد بود لذا کشاورزان باید تاسیسات و محصولات کشاورزی خود را از آسیب‌های این وضعیت جوی محافظت کنند.

سلطانی گفت:از روز دوشنبه تا پایان هفته شرایط جوی نسبتا پایداری را انتظار خواهیم داشت. همچنین هوای خنک تا روز دوشنبه در استان ماندگار خواهد بود،ولی از روز سه شنبه تا پایان هفته دمای هوا به طور نسبی افزایش خواهد داشت.

خودداری از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، پرهیز از سفر‌های غیر ضروری، خودداری از فعالیت‌های طبیعت‌گردی ، احتیاط در فعالیت‌های عمرانی، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، آمادگی راهداری و بازگشایی دهانه پل‌ها و کانال‌ها در محور‌های مواصلاتی بین شهری، آمادگی شهرداری‌ها برای پاکسازی کانال‌ها و اتخاذ تمهیدات لازم جهت جلوگیری از خسارت ناشی از وزش باد شدید، احتیاط در عبور و مرور و عدم پارک خودرو در اطراف ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان کهنسال و فرسوده و تعجیل در برداشت محصولات کشاورزی توصیه‌های هواشناسی در این مواقع است.