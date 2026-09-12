افشین علا در تازه‌ترین سروده خود، به یاد شهید زهرا محمدی گلپایگانی، نوه خردسال رهبر شهید انقلاب شعری گفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، افشین علا در تازه‌ترین سروده خود، به یاد شهید زهرا محمدی گلپایگانی، نوه خردسال رهبر شهید انقلاب شعری گفته است.

▪️آهوی من که دیده چو نرگس، خمار داشت

از این چمن چه دید که میل فرار داشت؟

▪️در قاب‌ها به مردمک چشم آبی‌اش.

چون خوب بنگری، گله از روزگار داشت

▪️طرز نگاه او که قرار از جهان ربود

باشد گواه او که دلی بی‌قرار داشت

▪️یک سال و نیمه بود ولی مثل عاشقان

جانی به روز واقعه، چشم‌انتظار داشت

▪️از خانه‌ام که بی نفسش شد خزان سرد

دامن‌کشان گذشت که شوق بهار داشت

▪️چون اصغر حسین، اگر شیرخواره بود.

چون حضرت رقیه، شکوه و وقار داشت

▪️زیباتر از غزال شهیدم به دفترش

صورتگر زمانه، چه نقش و نگار داشت؟

▪️گیرم که تشنه بود حرامی به خون سرو

دیگر بگو به ساقه‌ی ریحان چه کار داشت؟

▪️نازم به غنچه‌ای که چو پژمرد، نوحه‌خوان

در باغ و کوه و دشت، هزاران هزار داشت

▪️مثل پدربزرگ که در مشهد آرمید

با جد خویش ضامن آهو قرار داشت