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افشین علا در تازهترین سروده خود، به یاد شهید زهرا محمدی گلپایگانی، نوه خردسال رهبر شهید انقلاب شعری گفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، افشین علا در تازهترین سروده خود، به یاد شهید زهرا محمدی گلپایگانی، نوه خردسال رهبر شهید انقلاب شعری گفته است.
▪️آهوی من که دیده چو نرگس، خمار داشت
از این چمن چه دید که میل فرار داشت؟
▪️در قابها به مردمک چشم آبیاش.
چون خوب بنگری، گله از روزگار داشت
▪️طرز نگاه او که قرار از جهان ربود
باشد گواه او که دلی بیقرار داشت
▪️یک سال و نیمه بود ولی مثل عاشقان
جانی به روز واقعه، چشمانتظار داشت
▪️از خانهام که بی نفسش شد خزان سرد
دامنکشان گذشت که شوق بهار داشت
▪️چون اصغر حسین، اگر شیرخواره بود.
چون حضرت رقیه، شکوه و وقار داشت
▪️زیباتر از غزال شهیدم به دفترش
صورتگر زمانه، چه نقش و نگار داشت؟
▪️گیرم که تشنه بود حرامی به خون سرو
دیگر بگو به ساقهی ریحان چه کار داشت؟
▪️نازم به غنچهای که چو پژمرد، نوحهخوان
در باغ و کوه و دشت، هزاران هزار داشت
▪️مثل پدربزرگ که در مشهد آرمید
با جد خویش ضامن آهو قرار داشت