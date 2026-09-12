رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌ و کار، در حاشیه سومین اجلاس اتاق اصناف کشاورزی ایران، از آغاز فرایند صدور هوشمند و بدون تأخیر پروانه های کسب کشاورزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ هادی محضرنیا با اشاره به همکاری اتاق اصناف کشاورزی ایران و دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی، اظهار داشت: این اقدام تمامی تأخیرهای موجود در صدور مجوزهای این بخش را به صفر می‌رساند تا متقاضیان دیگر در صف انتظار بررسی درخواست‌های خود نمانند.

محضرنیا با تأکید بر اینکه دریافت پروانه کسب کشاورزی به‌صورت اختیاری است، افزود: در حال حاضر تنها یک عنوان مجوز تحت عنوان "پروانه کسب کشاورزی" در درگاه ملی مجوزها وجود دارد و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به این درگاه، درخواست خود را ثبت نمایند.

وی در خصوص آمار درخواست‌های ثبت‌شده در این حوزه تصریح کرد: تاکنون از مجموع ۱۶۷ هزار درخواست، بیش از ۱۰۳ هزار پروانه کسب از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده است. همچنین در حال حاضر حدود ۱۵ هزار درخواست با تأخیر در بررسی مواجه هستند که پیش‌بینی می‌کنیم با راه‌اندازی این فرایند هوشمند، میزان تأخیرها ظرف یک ماه آینده به صفر برسد.

شایان‌ذکر است که سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی نیز پیش‌تر از فرایند صدور هوشمند مجوزهای خود رونمایی کرده بود که هم‌اکنون با اجرایی شدن آن، تأخیر در بررسی درخواست‌های این حوزه در شهریورماه به صفر رسیده است.