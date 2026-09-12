

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دومین دوره مسابقات مینی‌فوتبال ۶ به ۶ قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ از فردا در شهر جاکارتای اندونزی با شرکت ۱۰ کشور آسیایی آغاز می‌شود و تیم ملی ایران بعنوان قهرمان دوره نخست آسیا در اتفاقی عجیب و باور نکردنی غایب بزرگ این رقابت‌هاست.



تیم ملی مینی فوتبال ایران در سال ۲۰۲۵ با هزینه شخصی به مسابقات آسیایی اعزام و با غیرت بازیکنان و دانش بالای کادر فنی، برای نخستین‌بار قهرمان آسیا شد هر چند پس از این افتخار آفرینی و بدلیل حمایت نشدن و تقدیر نکردن از قهرمانان، کریم مقدم بنیان گذار مینی فوتبال در ایران پس از ۵ سال فعالیت از سمت خود بعنوان رییس انجمن و سرمربی تیم ملی مینی فوتبال استعفا داد.

امروز نتیجه این بی‌توجهی و حمایت نشدن روشن است و متاسفانه علی رغم داشتن لیگ کشوری و فعالیت چشمگیر ۵ سال گذشته در تمامی استان‌ها و استعداد‌های فوق العاده، قهرمان آسیا در خانه مانده و دیگر کشور‌ها برای کسب جام قهرمانی و به اهتزار درآوردن پرچم کشورشان در غیاب پرچم ایران در عرصه آسیایی به میدان می‌روند.

تلخ‌تر اینکه این رقابت‌ها انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ نیز هست و ایران فرصت حضور در این رویداد را هم از دست داد.

۱۰ تیم حاضر در دومین دوره مسابقات مینی فوتبال ۶ به ۶ قهرمانی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶ به این شرح است: اندونزی، امارات، ازبکستان، تایلند، ژاپن، سوریه، عراق، هند، پاکستان و بنگلادش.