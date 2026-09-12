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ستاد مدیریت بحران آذربایجانغربی با صدور اطلاعیه ای برلزوم آمادگی تمامی فرمانداریها، دستگاههای اجرایی، امدادی و خدماترسان استان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، با توجه به اعلام سازمان هواشناسی مبنی بر صدور هشدار نارنجی و پیشبینی بارش، رعدوبرق و وزش باد از روز شنبه ۲۱ شهریور، تمامی فرمانداریها، دستگاههای اجرایی، امدادی و خدماترسان استان در حالت آمادهباش قرار گیرند.
از شهروندان نیز درخواست میشود ضمن رعایت نکات ایمنی، توصیهها و هشدارهای اعلامی از سوی فرمانداریها و دستگاههای مسئول را جدی بگیرند.