ستاد مدیریت بحران آذربایجان‌غربی با صدور اطلاعیه ای برلزوم آمادگی تمامی فرمانداری‌ها، دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان استان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، با توجه به اعلام سازمان هواشناسی مبنی بر صدور هشدار نارنجی و پیش‌بینی بارش، رعدوبرق و وزش باد از روز شنبه ۲۱ شهریور، تمامی فرمانداری‌ها، دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان استان در حالت آماده‌باش قرار گیرند.

از شهروندان نیز درخواست می‌شود ضمن رعایت نکات ایمنی، توصیه‌ها و هشدار‌های اعلامی از سوی فرمانداری‌ها و دستگاه‌های مسئول را جدی بگیرند.