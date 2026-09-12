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دستیار هوشمند اسلامی «برهان AI» با هدف پاسخگویی به پرسش های دینی، فکری و اجتماعی نسل جوان و دانشجویان و با تکیه بر دانش بومی در مشهد رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر دستیار هوشمند اسلامی «برهان AI» گفت: این دستیار هوشمند تلاش می کند به پرسش های کاربران در زمینه های مختلف به خصوص موضوعات دینی، اعتقادی و فکری پاسخ دهد و امیدواریم «برهان AI» بتواند در مسیر تحقق اهداف نظام اسلامی و تقویت فعالیت های تبلیغی و معرفتی، گام مؤثری بردارد.
ایمانی مقدم افزود: این دستیار هوشمند چهار سبک پاسخگویی را در اختیار کاربر قرار می دهد که شامل پاسخ کوتاه، پاسخ کامل و مستند، پاسخ پژوهشی و پاسخ با سبک دانشجویی است.
وی ادامه داد: «برهان AI» صرفا برای پاسخ گویی به مسائل دینی طراحی نشده است و کاربران می توانند درباره موضوعات مختلف از جمله سبک زندگی، موسیقی، ورزش و موضوعات روز جامعه نیز از آن پرسش کنند، اما پاسخ ها با توجه به چارچوب ها و مبانی تعریف شده برای این سامانه ارائه می شود.