پنجمین جشنواره خرمای بافق با حضور گسترده مردم، کشاورزان و نخل‌کاران، فعالان گردشگری، پژوهشگران حوزه خرما و ۳۰ هنرمند صنایع دستی برگزار شد؛ رویدادی که به گفته شهردار بافق، با ظرفیت‌های ایجادشده می‌تواند این شهرستان را به یکی از مقاصد گردشگری رویدادمحور کشور تبدیل کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، شهردار بافق با اشاره به استقبال گسترده مردم از پنجمین جشنواره خرما گفت: میزان استقبال از این دوره نسبت به سال‌های گذشته افزایش قابل توجهی داشت و مشارکت مردم در برگزاری جشنواره نیز چشمگیر بود.نوروززاده افزود: کشاورزان و نخل‌کاران، غرفه‌داران، اعضای هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی حوزه خرما و همچنین فعالان گردشگری در این جشنواره حضور داشتند و برای رونق بیشتر صنعت خرما و کشاورزی شهرستان مشارکت کردند.وی با اشاره به حضور فعالان حوزه فروش و بازار در جشنواره اظهار داشت: بخشی از شرکت‌کنندگان با هدف تسهیل ارتباط میان تولیدکنندگان و خریداران در این رویداد حضور یافتند و با ارائه آموزش‌های لازم، زمینه توسعه بازار و رونق بیشتر این حوزه را فراهم کردند.

شهردار بافق، ظرفیت ایجادشده در محل برگزاری جشنواره را از مهم‌ترین دستاورد‌های این رویداد دانست و گفت: این سایت به‌عنوان نخستین و بزرگ‌ترین سایت گردشگری رویدادمحور، ظرفیت مناسبی برای میزبانی از رویداد‌های مختلف ایجاد کرده است.نوروززاده افزود: ایجاد این زیرساخت موجب حضور جمعیت قابل توجهی از مردم بافق و شهرستان، استان یزد و شهر‌های مختلف کشور در جشنواره شد و می‌تواند زمینه‌ساز تبدیل بافق به یکی از مقاصد گردشگری رویدادمحور کشور باشد.وی همچنین به حضور نمایندگانی از کشور تاجیکستان در پنجمین جشنواره خرمای بافق اشاره کرد و گفت: قرابت و همدلی میان ایران و تاجیکستان می‌تواند زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های متقابل و استفاده از ظرفیت‌های مشترک دو کشور باشد.شهردار بافق با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از الگو‌های علمی و تجربه‌شده برای توسعه هدفمند، خاطرنشان کرد: در کنار استفاده از این مدل‌ها، تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز نیز اهمیت ویژه‌ای دارد و سایت ایجادشده در بافق می‌تواند نقش مهمی در تحقق این هدف ایفا کند.

رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بافق نیز از اختصاص ۳۰ غرفه به صنایع دستی در پنجمین جشنواره خرما خبر داد و گفت: ۳۰ هنرمند به‌صورت مستقیم در این غرفه‌ها حضور داشتند و آثار و محصولات خود را در رشته‌های مختلف از جمله حصیربافی، پته‌دوزی، محصولات چوبی، سنگ و چوب و گوهرتراشی عرضه کردند.موسوی افزود: چهار مورد از هنر‌های ارائه‌شده در این جشنواره در فهرست آثار و هنر‌های بومی کشور به ثبت رسیده است.وی ادامه داد: در بخش اجرای زنده هنر‌های بومی بافق نیز پنج هنر که به‌صورت مستقیم از درخت خرما و اجزای آن تولید می‌شوند، به نمایش درآمد که شامل پادری‌بافی، منال‌بافی، حصیربافی و بادبزن‌سازی و همچنین جاروی بافقی بود.

رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بافق گفت: چهار هنر پادری‌بافی، منال‌بافی، حصیربافی و بادبزن‌سازی در فهرست آثار کشور به ثبت رسیده‌اند و پرونده ثبت جاروی بافقی نیز تشکیل شده و در دست پیگیری است.موسوی استقبال مردم از اجرای زنده هنر‌های بومی را قابل توجه دانست و افزود: بازدیدکنندگان با مشاهده شیوه تولید برخی هنرها، از جمله پادری‌بافی و منال‌بافی، با علاقه روند اجرای آنها را دنبال کردند.وی تأکید کرد: معرفی و اجرای زنده هنر‌های بومی می‌تواند به تداوم این هنر‌ها کمک کند و زمینه را برای علاقه‌مندان به منظور یادگیری و انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده فراهم سازد.

پنجمین جشنواره خرمای بافق به مدت سه شب در نخلستان شهرداری بافق برگزار شد و با استقبال مردم، فعالان اقتصادی، گردشگری، کشاورزی و صنایع دستی همراه بود.