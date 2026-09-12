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اصفهان با کسب ۳۵ رتبه کشوری، بر سکوی نخست بیستوششمین فراخوان پرسش مهر ریاست جمهوری ایستاد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل آموزشوپرورش استان اصفهان گفت: استان اصفهان با کسب مجموع ۳۵ رتبه کشوری، شامل ۶ رتبه اول، ۵ رتبه دوم، ۱۴ رتبه سوم، ۴ رتبه شایسته تقدیر، ۲ رتبه برتر نگاشت همگانی و یک رتبه برتر سرود همگانی، موفق به کسب جایگاه نخست کشور در این رویداد ملی شد.
محمدرضا نظریان، افزود: این دوره از فراخوان پرسش مهر ریاست جمهوری با طرح پرسش رئیسجمهور، در جمع دانشآموزان و با قرائت آیه شریفه «کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَایُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ» از سوره اعراف، آیه ۳۱، برگزار شد؛ آیهای که بر پرهیز از اسراف و توجه به مصرف صحیح نعمتهای الهی تأکید دارد.
مدیرکل آموزشوپرورش استان اصفهان گفت: پرسش محوری این فراخوان با این مضمون مطرح شد که «این آیه چه پیامهایی دارد و چگونه میتوانیم برای عملی شدن آن در زندگی فردی و اجتماعی نقشآفرینی کنیم؟» و دانشآموزان و فرهنگیان در پاسخ به این پرسش، با بهرهگیری از ظرفیتهای هنری و خلاقانه، آثار خود را در رشتهها و قالبهای مختلف ارائه کردند.
محمدرضا نظریان گفت: در مرحله آموزشگاهی بیستوششمین دوره مسابقات پرسش مهر ریاست جمهوری، ۶۶ هزار و ۹۰۰ نفر از دانشآموزان و فرهنگیان استان اصفهان شرکت کردند و با خلق آثار هنری و فرهنگی، در تبیین پیامهای آیه شریفه و ارائه راهکارهایی برای تحقق فرهنگ صحیح مصرف و پرهیز از اسراف مشارکت داشتند.
وی افزود: آثار منتخب استان پس از طی مراحل داوری و انتخاب، به مرحله کشوری ارسال شد و با اعلام نتایج از سوی دبیرخانه مرکزی این دوره از مسابقات، برگزیدگان استان اصفهان معرفی شدند.