به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ واژگونی MVM X۳۳ در کیلومتر ۴۵ محور شاهرود به میامی ۶ مصدوم ، واژگونی پراید در کیلومتر ۳۵ محور شاهرود به آزادشهر یک مصدوم ، واژگونی پژو پارس در کیلومتر ۶۴ محور دامغان به سمنان ۲ مصدوم ، تصادف وانت مزدا و کامیونت و واژگونی کامیونت در کیلومتر ۵۱ محور شاهرود به میامی ۴ مصدوم ، برخورد پژو پارس با تپه و دیواره پل در کیلومتر ۵۱ محور سمنان به دامغان ۳ مصدوم ، تصادف پژو ۲۰۶ صندوقدار و تریلی در کیلومتر ۱۵۰ محور قم به گرمسار ۳ مصدوم، سقوط از پل پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۲۵ محور شاهرود به میامی ۳ مصدوم، واژگونی پراید در کیلومتر ۵۸ محور میامی به سبزوار ۴ مصدوم، واژگونی موتور سیکلت در کیلومتر ۵۴ محور دامغان به گلوگاه یک مصدوم، واژگونی پژو ۲۰۶ در کیلومتر ۲۷ محور آبسرد به ایوانکی ۴ مصدوم، واژگونی پراید در کیلومتر ۶ محور میامی به شاهرود یک کشته و ۵ مصدوم ، تصادف کوییک و تریلی در کیلومتر ۴۵ محور شاهرود به میامی ۳ مصدوم و تصادف نیسان و رنو ساندرو در کیلومتر ۵۲ محور میامی به سبزوار ۲ مصدوم بر جای گذاشت .