به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول این مجموعه با بیان اینکه تمامی اجناس این فروشگاه کاملا ایرانی و ساخت داخل است گفت: در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد لوازم التحریر و نوشت افزار‌های بازار داخلی است و ما در این فروشگاه همه وسایل را ایرانی و ساخت داخلی به مردم ارائه می‌دهیم.

سپهرزاده افزود: نوشت افزار این مجموعه در کنار اینکه ساخت داخل و ایرانی است توانسته در حوزه هویت و محتوا هم کاملا ایرانی باشد و همگی موارد برگرفته از هویت و فرهنگ ایرانی اسلامی است.

وی گفت: قیمت اقلام فروشگاه نوشت افزار ایرانی در مقایسه با بیرون و اجناس خارجی ۳۰ درصد کمتر است، ضمن اینکه کیفیت آنها هم از نمونه‌های خارجی بهتر و بادوام‌تر است.

مسئول فروشگاه ایران نوشت افزود:از خیران و مسئولان که در این روز‌ها به دنبال تهیه بسته‌های کمک تحصیلی برای اقشار کم درآمد هستند تقاضا دارم از محصولات ایرانی با کیفیت که قیمت مناسب تری نسبت به مشابه خارجی دارند استفاده کنند و این مجموعه آماده است تا سفارشات آنها را به صورت ویژه انجام دهد.