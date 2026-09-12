به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، حجت‌الاسلام بخشی‌پور، مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: در استان تا قبل از هفته وقف، ۱۰ هزار و ۶۸۸ موقوفه داشتیم که تا امروز ۵۶ وقف جدید به آن اضافه شده است و بیشتر آنها نیات مذهبی دارند. هر موقوفه می‌تواند ۷۱ نیت داشته باشد.

وی افزود: ما امین موقوفات هستیم نه مختارِ آن؛ وقتی قراردادی تنظیم می‌شود، بازدید میدانی در اولویتِ کار است؛ برخی اراضی در سنوات قدیم مثل آب و قنات بوده که الان خشک شده و یا زمین دیگر شرایط دیم‌کاری ندارد؛ برخی تقاضای واگذاری رایگان زمین در این شرایط را دارند که امکان شرعی این کار وجود ندارد، حتی اگر نیت بعدی در جهت نیت قبلی باشد.

حجت‌الاسلام بخشی‌پور بیان کرد: نیت‌هایی که نیاز روز جامعه است توسط مشاور وقف به افراد اعلام می‌شود؛ امروزه رؤسای اداراتِ ما مشاور وقف هستند تا بهترین بهره‌وری از آن صورت بگیرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی ادامه داد: وقف موضوع شرعی است و اداره کل وقف، نماینده ولی‌فقیه است و مدیران اکثر روحانی هستند؛ بنابراین دِین تغییر نیت موقوفات را کسی بر گردن نمی‌گیرد و انجام نمی‌دهد؛ و موقوفات در هر شرایطی باید بر نیت خود باقی باشند مگر اینکه ولی‌فقیه زمان تشخیص دهد.

وی عنوان کرد: در زمان رهبر شهید، مجوز وقف پول را هم گرفتیم؛ یعنی افراد می‌توانند در قالب وقف مشارکتی با اهدای پول‌های خرد، در یک کار سهیم شوند.

حجت‌الاسلام بخشی‌پور تصریح کرد: در مزایده ملک موقوفه، قیمت توسط ما تعیین نمی‌شود و بالاترین مبلغ مطرح شده توسط مشتری، نهایی می‌شود.