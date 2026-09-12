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سی ویکمین کرسی تلاوت قرآن اِقرأ در منطقه ۱۵ اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در سی و یکمین کرسی قرائت قرآن اقرا که به میزبانی محله کردآباد اصفهان برگزار شد، قاری ممتاز کشوری استاد محمدرضا زینلی به تلاوت قرآن پرداخت.
کرسی تلاوت قرآنی اقرا بیش از ۳ سال است که در منطقه ۱۵ اصفهان و در محلههای خوراسگان ماهی یک بار با حضور قاریان ممتاز کشوری برگزار میشود.
این کرسی تلاوت در سالهای اخیر علاقهمندان زیادی را از قشرهای مختلف مردم به خصوص نونهالان و نوجوانان را به سمت قرآن و فراگیری این کتاب الهی سوق داده است.