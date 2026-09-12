مدیر کل بنیاد شهید تهران بزرگ، با حضور در بیمارستان خاتمالانبیا، از نزدیک، در جریان روند درمان و وضعیت سلامت تعدادی از جانبازان دوران دفاع مقدس قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مدیر کل بنیاد شهید تهران بزرگ، با حضور در بیمارستان خاتمالانبیاء (ص)، ضمن عیادت از جانباز گرانقدر ۷۰ درصد، موسی سلامت، در جریان روند درمان و وضعیت سلامت ایشان قرار گرفت. همچنین رضایی به همراه جمعی از مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ از جانباز خطیبفر عیادت کرد. وی همچنین با برخی دیگر از جانبازان بستری در این مرکز نیز به دیدار و گفتوگو نشست.