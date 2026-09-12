عیادت از جانبازان

مدیر کل بنیاد شهید تهران بزرگ، با حضور در بیمارستان خاتم‌الانبیا، از نزدیک، در جریان روند درمان و وضعیت سلامت تعدادی از جانبازان دوران دفاع مقدس قرار گرفت.