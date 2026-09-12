فرمانده انتظامی مرند از کشف محموله کالای قاچاق شامل لوازم آرایشی و بهداشتی، قطعات یدکی، پوشاک، پارچه و مواد خوراکی به ارزش ۵۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، علی اسدیان گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر دپوی کالای قاچاق در یکی از مناطق شهرستان مرند، مأموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری عوامل کلانتری ۱۵ کشکسرای و یگان امداد برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: مأموران پس از حضور در محل و بازرسی، مقادیری انواع کالای قاچاق شامل لوازم آرایشی و بهداشتی، قطعات یدکی، لباس، پارچه و مواد خوراکی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی مرندادامه داد: برابر بررسی و اعلام کارشناسان، اقلام مکشوفه به دلیل نداشتن ثبت در سامانه‌های مربوطه قاچاق محسوب و ارزش این محموله ۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

اسدیان خاطرنشان کرد: در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

وی با تأکید بر استمرار طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز گفت: برخورد با سودجویان و قاچاقچیان به‌صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد.

فرمانده انتظامی مرند از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مرتبط با قاچاق کالا، اطلاعات خود را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند و در حمایت از تولید ملی و اقتصاد کشور سهیم باشند.