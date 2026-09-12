به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی از اجرای ۵۹.۸ کیلومتر عملیات زیرسازی و ۲۹ کیلومتر آسفالت راه‌های روستایی استان طی پنج‌ماه گذشته خبر داد.

منصور نصرتی اظهار کرد: در این مدت فعالیت‌های حوزه نظارت بر ساخت راه‌های فرعی و روستایی در ۱۱ شهرستان استان شامل ارومیه، باروق، بوکان، پیرانشهر، تکاب، خوی، سردشت، شاهین‌دژ، ماکو، میاندوآب و میرآباد اجرا شده است.

وی افزود: با اجرای پروژه‌های آسفالت راه روستایی در این مدت، ۵۱ روستا از مسیر آسفالته بهره‌مند شده‌اند و در مجموع ۲ هزار و ۴۰۱ خانوار از مزایای این طرح‌ها برخوردار شده‌اند.

نصرتی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه ابنیه فنی راه‌های روستایی گفت: طی این مدت زمان، ۳۰ دستگاه ابنیه فنی با دهانه زیر ۸ متر احداث شده و عملیات اجرایی پروژه‌های راه روستایی با اعتباری بالغ بر ۱۵۴ میلیارد تومان انجام گرفته است.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی ادامه داد: بیشترین میزان زیرسازی در این مدت مربوط به شهرستان بوکان با ۲۶.۲ کیلومتر بوده و در بخش آسفالت نیز بوکان با ۹.۴ کیلومتر و تکاب با ۹.۸ کیلومتر از بیشترین حجم عملیات اجرایی برخوردار بوده‌اند.