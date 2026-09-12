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فدراسیون انجمنهای ورزشی با ۹ رشته ورزشی سهم ۲۵ درصدی از ورزش ایران در بازیهای جهانی ۲۰۲۹ که در شهر کارلسروهه آلمان برگزار میشود، خواهد داشت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رشتههای چتر بازی (ورزشهای هوایی)، بیس بال ۵، پتانک، فلوربال، لاکراس، جهت یابی، سومو، طناب کشی و کیبل ویک بورد (اسکی روی آب) ۹ رشتهای هستند که تحت پوشش فدراسیون انجمنهای ورزشی قرار دارند و نام آنها در لیست ۳۶ رشته ورزشی مسابقات ورلد گیمز ۲۰۲۹ آلمان گنجانده شده است.
۳۱ رشته ورزشی ایران در فهرست ۳۶ رشته بازیهای جهانی ورلدگیمز (المپیک رشتههای غیر المپیکی) قرار دارد که در این بین فدراسیون انجمنهای ورزشی با ۹ رشته، سهم ۲۵ درصدی در این رقابتها را به خود اختصاص داده است.