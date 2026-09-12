دفتر نخست وزیری عراق در اطلاعیه ای اعلام کرد: علت بسته شدن دو گذرگاه شلمچه و چذابه اقدامات اداری و فعالیت‌های اطلاعاتی و تحقیقاتی برای روشن شدن ابعاد تخلفات و موارد نقض امنیتی در این گذرگاه‌ها است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، نهاد‌های امنیتی عراق، اقدامات اداری و امنیتی تازه‌ای را در شماری از گذرگاه‌های مرزی آغاز کرده‌اند که اجرای این اقدامات، بسته شدن موقت این گذرگاه‌ها را ضروری کرده است.

همزمان، اقدامات قانونی لازم انجام شده و فعالیت‌های اطلاعاتی و تحقیقات برای روشن شدن ابعاد تخلفات و موارد نقض امنیتی در این گذرگاه‌ها افزایش یافته است تا دلایل و جزئیات آن مشخص و تدابیر لازم برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی اتخاذ شود.

همچنین به اطلاع شهروندان و مسافران می‌رسد که گذرگاه‌های زرباطیه و منذریه برای تردد مسافران باز هستند.

مرز چذابه برای بازگشت اتباع به کشور عراق باز است.

بنا به گزارش خبرنگار اعزامی ما به مرز چذابه، پایانه مرزی چذابه به روی اتباعی که قصد بازگشت به کشور عراق را دارند، باز است.