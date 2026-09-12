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نماینده ولیفقیه در استان یزد بر ضرورت آموزش مفاهیم و ارزشهای دینی از دوران کودکی تأکید کرد و گفت: آموزش مفاهیمی همچون نماز از سنین پایین، موجب نهادینه شدن باورهای دینی و گرایش آگاهانه و اعتقادی افراد به آموزههای دینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، آیتالله ناصری در نشست شورای اقامه نماز استان یزد با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ نماز در جامعه افزود: اگر مفاهیم دینی، بهویژه نماز، از دوران کودکی به فرزندان آموزش داده شود، آنان در آینده با اعتقاد و باور عمیقتری به سراغ آموزههای دینی خواهند رفت.وی با بیان اینکه همه دستگاهها و آحاد جامعه باید برای ترویج فرهنگ نماز تلاش کنند، اظهار داشت: تشویق و ترغیب مردم به اقامه نماز باید در دستور کار همگان قرار گیرد و برای رشد و گسترش فرهنگ نماز در جامعه برنامهریزی و تلاش شود.
استاندار نیز در این نشست بر ضرورت فرهنگسازی و فراهم کردن زیرساختهای لازم برای توسعه فرهنگ نماز، بهویژه نماز جماعت، تأکید کرد.بابایی با اشاره به نقش رفتار و عملکرد مسئولان و متولیان فرهنگی در جذب مردم به آموزههای دینی افزود: باید مراقب باشیم رفتار و عملکرد ما به گونهای نباشد که موجب دینگریزی و دینزدگی مردم شود.
در این نشست، گزارشی از وضعیت اقامه نماز در ادارات، بوستانها، پارکها و فضاهای سبز استان یزد ارائه و راهکارهای تقویت و توسعه نماز جماعت در این اماکن بررسی شد.همچنین با تصویب شورای اقامه نماز استان یزد، اجلاس استانی نماز مهرماه امسال در شهرستان اردکان برگزار خواهد شد.