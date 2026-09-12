به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کاشان گفت: با توجه به اجرای طرح تعریض پل دالی در محدوده میدان امام علی (ع) و تقاطع غیرهمسطح سلمان فارسی، از امروز تردد وسایل نقلیه در محدوده پل سلمان فارسی با محدودیت و انسداد ترافیکی مواجه خواهد بود.

سعید احتشامی افزود: در مدت اجرای عملیات عمرانی، مسیر نطنز به کاشان در محدوده پل سلمان فارسی مسدود خواهد بود و شهروندان و رانندگان باید علاوه بر توجه به تابلو‌های اطلاع‌رسانی و علائم ترافیکی نصب‌شده، از مسیر‌های جایگزین پیش‌بینی‌شده استفاده کنند.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کاشان با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی گفت: با توجه به اجرای عملیات عمرانی و برای تأمین ایمنی تردد و سرعت بخشی به روند اجرای طرح، از شهروندان و رانندگان درخواست می‌شود از توقف یا تردد غیرضروری در محدوده کارگاهی خودداری کرده و با عوامل اجرایی و پلیس راه همکاری کنند.