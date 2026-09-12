با هدف تحقق عدالت آموزشی، اداره کل بهزیستی آذربایجان‌غربی عزم خود را جزم کرده است تا در سال تحصیلی جدید، ۷۲ کودک و نوجوانِ تحت پوشش که از چرخه آموزش بازمانده بودند را به کلاس‌های درس بازگرداند؛ اقدامی که تمرکز ویژه‌ای بر مناطق جنوبی استان دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، اداره کل بهزیستی آذربایجان‌غربی در آستانه بازگشایی مدارس، اولویت مهم خود را بازگرداندن ۷۲ دانش‌آموز بازمانده از تحصیل به چرخه آموزش قرار داده است.

محمدرضا تبریزی، معاون سلامت اجتماعی بهزیستی آذربایجان‌غربی با اشاره به اینکه این افراد اغلب در مناطق جنوبی استان سکونت دارند و سن آن‌ها بالای ۱۲ سال است، گفت: سال گذشته توانستیم ۱۲ نفر از این کودکان را به محیط‌های آموزشی بازگردانیم و امسال با تخصیص اعتبارات لازم، برنامه داریم تمامی ۷۲ نفر باقی‌مانده را نیز به مدرسه بازگردانیم تا هیچ فرزندی از فرصت تحصیل محروم نماند.

وی با بیان اینکه سازمان بهزیستی حامی این کودکان از دوران مدرسه تا دانشگاه است، افزود: در حال حاضر ۳۲۸ کودک بی‌سرپرست و بدسرپرست در ۲۰ مرکز نگهداری (۸ مرکز دخترانه، ۱۲ مرکز پسرانه و ۳ مرکز مختلط ویژه کودکان زیر ۶ سال) در شهرستان‌های شاهین‌دژ، میاندوآب، بوکان، سلماس، خوی، ارومیه و اشنویه تحت نظارت این اداره کل خدمات دریافت می‌کنند.

تبریزی در ادامه به گام‌های عملیاتی برای استقلال و آینده فرزندان در آستانه ترخیص اشاره کرد و گفت: توانمندسازی و حرفه‌آموزی اولویت اصلی ماست. در حوزه مسکن نیز اقدامات موثری انجام شده است؛ علاوه بر ۱۳ واحد مسکونی که تاکنون احداث شده، با حمایت استاندار آذربایجان‌غربی و اهدای زمین، احداث ۱۵ واحد مسکونی جدید نیز در دستور کار قرار گرفته است. این واحدها به فرزندانی که تشکیل خانواده داده‌اند اختصاص می‌یابد تا بتوانند در ابتدای مسیر زندگی مستقل، دغدغه سرپناه نداشته باشند.

وی در پایان تأکید کرد: حمایت از فرزندان تحت پوشش بهزیستی فراتر از تأمین نیازهای اولیه است و هدف نهایی ما، رسیدن این عزیزان به توانمندی مالی و استقلال پایدار در جامعه است.