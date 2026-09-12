۱۲۰ کیلوگرم مرغ قطعه‌بندی‌شده و فله‌ای فاقد شرایط بهداشتی در بازدید مشترک شبکه بهداشت و درمان و دامپزشکی از مراکز عرضه گوشت مرغ در پلدشت جمع‌آوری شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در جریان گشت مشترک کارشناسان شبکه بهداشت و شبکه دامپزشکی شهرستان، ۱۲۰ کیلوگرم گوشت مرغ قطعه‌بندی شده و فله‌ای که فاقد شرایط بهداشتی بود، از مراکز عرضه گوشت مرغ جمع‌آوری شد.

محسن جلیل زاده رئیس مرکز بهداشت و معاون امور بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان پلدشت گفت: نگهداری و عرضه گوشت مرغ به‌صورت فله و خارج از شرایط بهداشتی و زنجیره سرد، می‌تواند موجب افزایش آلودگی میکروبی و خطر انتقال عوامل بیماری‌زا به مصرف‌کنندگان شود.



شهروندان گرامی، در صورت مشاهده شرایط نامناسب نگهداری و عرضه مواد غذایی در رستوران‌ها، نانوایی‌ها و مراکز تهیه و عرضه مواد غذایی، و همچنین دفع غیربهداشتی زباله، می‌توانند شکایات و گزارش‌های خود را از طریق سامانه تلفنی ۱۹۰ وزارت بهداشت ثبت و پیگیری کنند.