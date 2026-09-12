پس از پیگیری‌های مکرر اهالی منطقه، عملیات روکش آسفالت و بهسازی ۱۵ کیلومتر از جاده سرچم با تخصیص ۷۵۰ میلیارد ریال اعتبار کلید خورد تا گره‌گشای بخشی از دغدغه‌های ایمنی و تردد در این محور مواصلاتی باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، برای بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل جنوب آذربایجان‌غربی، عملیات اجرایی بهسازی ۱۵ کیلومتر از جاده سرچم آغاز شد؛ طرحی حیاتی که با هدف تسهیل عبور و مرور و ایمن‌سازی مسیر تردد مردم منطقه باروق در حال اجراست.

با هدف پاسخگویی به مطالبات چندین‌ساله اهالی، عملیات بهسازی و روکش آسفالت ۱۵ کیلومتر از جاده سرچم در شهرستان باروق با اعتبار ۷۵۰ میلیارد ریال وارد مرحله اجرا شد.

مریم مسرت گفت: این طرح که بخش مهمی از مطالبات مردم منطقه است، از انتهای کیلومتر ۳۶ حوزه اداره راهداری در محدوده روستای “باش‌بلاغ” به سمت باروق آغاز شده و در حال پیشروی است.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی این جاده افزود: جاده سرچم یکی از مسیر‌های اصلی دسترسی مردم منطقه به سایر نقاط است و اجرای این طرح، علاوه بر بهبود کیفیت تردد، نقش بسزایی در ارتقای شاخص‌های ایمنی جاده‌ای خواهد داشت.

فرماندار باروق با تأکید بر رعایت استاندارد‌ها در اجرای این طرح تصریح کرد: تلاش ما بر این است که با بهره‌گیری از اعتبارات تخصیص‌یافته، عملیات بهسازی با بالاترین کیفیت ممکن انجام شود تا وضعیت موجود که دغدغه اصلی مردم بود، به‌طور کامل مرتفع شود.

محور میاندوآب–سرچم که در مجموع حدود ۱۸۱ کیلومتر طول دارد، یکی از طرح‌های قدیمی و کلیدی در جنوب آذربایجان‌غربی است. این محور به دلیل نقش حیاتی در ترانزیت کالا و جابه‌جایی مسافر، از اهمیت بالایی برخوردار است و تکمیل قطعات مختلف آن، همواره یکی از اولویت‌های مهم توسعه زیرساختی در منطقه بوده است.