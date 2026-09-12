جلسه شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت استان تهران، به ریاست محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران و با دبیری، مدیرکل بنیاد شهید تهران بزرگ و با حضور جمعی از مدیران‌کل استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ جلسه شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت استان تهران، به ریاست محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران و با دبیری، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ و با حضور جمعی از مدیران‌کل استان برگزار شد.

معتمدیان در این نشست، با اشاره به ضرورت بازتعریف و پویایی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، بر لزوم بهره‌گیری از شیوه‌های نوین برای انتقال مفاهیم والای دفاع مقدس دوم و سوم به نسل‌های جدید تأکید کرد و افزود: توسعه این فرهنگ نباید محدود به ایام خاص باشد، بلکه باید به عنوان مؤلفه‌ای هویت‌بخش در تمامی ارکان اجتماعی و فرهنگی جامعه جاری گردد.

عباسعلی رضایی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ و دبیر شورا، نیز با اشاره به رویکرد‌های تحولی بنیاد در این مسیر تصریح کرد: بنیاد شهید تهران بزرگ با هدف عمق‌بخشی به فرهنگ ایثار، تمرکز خود را بر بهره‌گیری از ابزار‌های هنری و رسانه‌ای، مستندسازی روایت‌های شفاهی جانبازان و ایثارگران، و همچنین ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های نخبگانی و ترویج فرهنگ مقاومت گذاشته است تا با عبور از روش‌های سنتی، پیام ایثار را در قالب‌های اثرگذار و مورد پسند نسل نو ارائه دهد.