«سوره»، سریال شبانه و دو مجموعه مستند درباره زمانه رضاخان به مناسبت سالروز تبعید او از شنبه ۲۱ شهریور تا آخر هفته از شبکه چهار سیما پخش خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه گفت‌و‌گو محور شبانه شبکه، «سوره»، سریال شبانه و دو مجموعه مستند به مناسبت سالروز تبعید و فرار رضاخان در هفته جاری، به روی آنتن می روند.

به همین مناسبت «سوره» در میز‌های گفتگوی برنامه، با حضور کارشناسان و صاحبنظرانی، چون موسی حقانی، یعقوب توکلی، محمدرضا کائینی، مجتبی سلطانی و مسعود رضایی به بررسی دخالت بیگانه در ایران در زمان پهلوی و تثبیت حقارت تاریخی در دوران پهلوی با فرار رضا شاه و نقش جریان روشنفکری در دوران پهلوی در عدم رشد و وابسته ماندن ایران به بیگانه خواهند پرداخت.

این مجموعه گفتگوی ویژه در برنامه سوره از شنبه تا چهارشنبه ۲۱ تا ۲۵ شهریور از ساعت ۲۲:۳۰ الی ۲۴ از شبکه چهار پخش می‌شود.

برنامه سوره هر روز از ساعت ۲۱ تا ۲۴ به صورت زنده به روی آنتن شبکه چهار می‌رود.

در بخش مستند‌های شبکه، ۵ قسمت پایانی مجموعه مستند «روزگار رضاخانی» که به زمینه‌های سقوط و تبعید رضاخان می‌پردازد از یکشنبه تا پنحشنبه، ۲۲ تا ۲۶ شهریور در ساعت ۹ به نمایش در می‌آید.

این مجموعه تولیدی است از محسن یزدی به کارگردانی مهدی فارسی که فصل‌هایی از تاریخ ایران از سقوط قاجار گرفته تا فروپاشی حکومت محمدرضا شاه پهلوی را مرورمی‌کند.

هر قسمت این مجموعه حدودا ۲۵ دقیقه است.

مجموعه مستند «ثبت با سند برابر نیست» مستند دیگری است که از شنبه تا جمعه، ساعت۱۲:۳۰ به روی آنتن می‌رود.

این مجموعه از اسناد منتشر نشده‌ای مربوط به املاک رضا پهلوی رونمایی کرده و تاریخ حکومت پهلوی اول (رضا خان) را بررسی می‌کند.

در ساعت پخش سریال شبانه شبکه نیز، تئاتر تلویزیونی مدرس در ۶ قسمت یکساعته، از دوشنبه، ۲۳شهریور، هر شب در دقیقه ۵ بامداد، پخش و تکرار آن در همان روز ساعت‌های ۱۱و ۱۷ پخش خواهد شد.

این سریال کاری است از اسماعیل شنگله به کارگردانی هوشنگ توکلی و در آن مرحوم خسرو شکیبایی در نقش شهید مدرس به هنرنمایی پرداخته است.