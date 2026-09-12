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استاندار در نشست شورای هماهنگی بانکهای استان یزد با تأکید بر ضرورت تسهیل فرآیند پرداخت تسهیلات، از بانکها خواست با حفظ کرامت و احترام مردم، شرایطی فراهم کنند تا متقاضیان در روند دریافت تسهیلات با مشکل مواجه نشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، شورای هماهنگی بانکهای استان یزد امروز به ریاست استاندار برگزار شد و در این نشست، آخرین وضعیت عملکرد بانکها، پرداخت تسهیلات تکلیفی و اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بررسی شد.بر اساس گزارش ارائهشده در این نشست، از ابتدای امسال تاکنون ۵ هزار و ۴۵۱ فقره تسهیلات تکلیفی در حوزههای اشتغال، فرزندآوری، ازدواج و مسکن به متقاضیان پرداخت شده که ارزش مجموع این تسهیلات به ۲ همت رسیده است.
در ادامه نشست، گزارش سیمای بانکهای استان یزد تا پایان مردادماه نیز ارائه و عملکرد شبکه بانکی در شاخصهای مختلف بررسی شد.همچنین عملکرد بانکها در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از دیگر محورهای این نشست بود. بر اساس این گزارش، ۶۵ درصد مصوبات ستاد تسهیل استان یزد، مربوط به بانکها بوده که بیش از ۷۰ درصد این مصوبات اجرایی شده است.
استاندار در این نشست با تأکید بر ضرورت توجه جدی بانکها به حقوق متقاضیان تسهیلات گفت: در فرآیند اعطای تسهیلات، احترام و کرامت مردم باید حفظ شود و نباید شرایطی ایجاد شود که مردم برای دریافت تسهیلات با مشکل و سرگردانی مواجه شوند.بابایی افزود: با مردم به گونهای رفتار کنید که دوست دارید اگر خودتان جای مردم بودید، با شما رفتار شود.وی همچنین بر تسریع در اجرای تعهدات بانکی و توجه به نیازهای مردم و واحدهای تولیدی در چارچوب ضوابط تأکید کرد.