معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی درباره حادثه منجر به فوت مرحوم شادروان درجاتی، گفت: باید مشخص شود در این حادثه چه اتفاقی افتاده و قصور متوجه چه کسی بوده؛ وظیفه ما شفاف‌سازی و تعیین تکلیف این موضوع است.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سیدمحمد شروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان، در مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، ضمن تبریک به اعضای جدید هیأت رئیسه که با رأی مجمع انتخاب شدند، بر ضرورت توجه به مسائل فرهنگی، ایمنی، مالی و ساماندهی امور فدراسیون تأکید کرد.

وی در حاشیه این مجمع اظهار داشت: این رشته ورزشی، رشته‌ای مفرح، بانشاط و پرطرفدار است و وزارت ورزش و جوانان نیز به توسعه و رفع مشکلات آن توجه ویژه دارد و تلاش می‌کنیم مسائل و مشکلات فدراسیون را برطرف کنیم.

اسبقیان با اشاره به ضرورت هماهنگی پیش از برگزاری مسابقات افزود: دوستان حراست در این زمینه نامه‌نگاری‌هایی دارند و لازم است هماهنگی‌های مربوط به برگزاری مسابقات با مبادی ذی‌ربط، در موعد مقرر و پیش از برگزاری مسابقه انجام شود تا با دقت و برنامه‌ریزی بیشتری شاهد برگزاری رویداد‌ها باشیم.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: همه ما حافظ ارزش‌های نظام هستیم و باید در برگزاری مسابقات به مسائل فرهنگی توجه جدی داشته باشیم. در موضوع برگزاری مسابقات مختلط نیز هماهنگی لازم با حراست و معاونت امور بانوان باید انجام شود و همه جوانب موضوع مورد توجه قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حادثه تلخ فوت مرحوم شادروان درجاتی، عکاسی که در جریان یک مسابقه دچار آسیب جدی شد و سپس جان خود را از دست داد، یادآور شد: هنوز ابهاماتی درباره این حادثه وجود دارد و حتماً باید موضوع پیگیری شود.

اسبقیان افزود: باید مشخص شود در آن حادثه دقیقاً چه اتفاقی افتاده و قصور متوجه چه کسی بوده است. وظیفه ما شفاف‌سازی است و باید این موضوع حتماً تعیین تکلیف شود. باید مشخص شود چه اتفاقی باعث مرگ یک عکاس شده و مسئولیت آن بر عهده چه کسی بوده است.

وی تأکید کرد: باید به خون مردم توجه داشته باشیم و نمی‌توانیم از کنار چنین اتفاقی به سادگی عبور کنیم. انتظار من از فدراسیون این است که موضوع را با جدیت پیگیری و نتیجه بررسی‌ها را اعلام کند. اگر تنها یک روز از حضور من در وزارت ورزش باقیمانده باشد، باید مقصر این حادثه معرفی شود و پس از آن از مسئولیت خود کنار بروم.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان همچنین با اشاره به مسائل مالی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی گفت: مجمع فوق‌العاده‌ای تا پایان سال تشکیل خواهد شد تا برخی مباحث از جمله موضوعات مالیاتی و سایر مسائل مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: در گزارش‌های حسابرس نیز چند مورد بلاتکلیف وجود داشت که از گذشته به فدراسیون رسیده است. همه این موارد باید به‌صورت دقیق بررسی و پیگیری و برای آنها تعیین تکلیف شود.

اسبقیان با تأکید بر سیاست وزارت ورزش در مبارزه با فساد اظهار کرد: در وزارت ورزش و جوانان با فساد مبارزه خواهیم کرد. هرچند به دلیل همین روحیه وزیر ورزش و جوانان، علیه ایشان جوسازی‌هایی صورت می‌گیرد، اما ایستاده‌ایم و با فساد مبارزه خواهیم کرد.

وی در ادامه با اشاره به شرایط کشور و برگزاری منظم برنامه‌های ورزشی گفت: شرایط جنگی را پشت سر گذاشته‌ایم، اما با وجود این شرایط، جلسات هیأت رئیسه فدراسیون‌ها به‌صورت ماهیانه به خوبی برگزار شده است. انتظار داریم مجامع هیأت‌های استانی نیز با همین نظم و کیفیت به انجام برسد.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های این رشته گفت: برخی پیست‌های استانی از شرایط مطلوبی برخوردار نیستند و باید این مشکلات برطرف شود تا مسابقات در کشور بر اساس استاندارد‌های بین‌المللی برگزار شود.

وی خاطرنشان کرد: از حضور یک قهرمان ورزشی در رأس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی خوشحالیم و انتظار داریم با حضور وی و تیم همراه او، افتخارات قابل توجهی به‌دست آید.

اسبقیان در پایان گفت: در عملکرد سال ۱۴۰۵ فدراسیون یک‌سری موارد ساماندهی خواهد شد. این موضوع نیازمند تلاش و همت مضاعف است که با درایت رئیس فدراسیون و تیم همکارش، تحقق آن شدنی است.