نسرین شاهی، ملی‌ پوش خراسان رضوی، در مسابقات قهرمانی جهان پاراتیراندازی ۲۰۲۶ کره‌ جنوبی به مدال طلای تیمی و نقره انفرادی دست یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس هیئت ورزش‌ های جانبازان و توان‌ یابان خراسان رضوی گفت: تیم ملی بانوان ایران با ترکیب فائزه احمدی، ساره جوانمردی و نسرین شاهی در ماده تپانچه بادی ۱۰ متر، با ثبت رکورد ۱۷۰۷ امتیاز قهرمان جهان شد.

محمدمهدی آخوندی افزود: نسرین شاهی در بخش انفرادی این ماده نیز با رکورد ۲۳۳/۷ امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت و مدال نقره را از آن خود کرد.

آخوندی همچنین اظهار کرد: مصطفی خادم، دیگر نماینده خراسان رضوی، در ماده تپانچه بادی ۱۰ متر مردان از صعود به مرحله نهایی بازماند.