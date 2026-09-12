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نسرین شاهی، ملی پوش خراسان رضوی، در مسابقات قهرمانی جهان پاراتیراندازی ۲۰۲۶ کره جنوبی به مدال طلای تیمی و نقره انفرادی دست یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس هیئت ورزش های جانبازان و توان یابان خراسان رضوی گفت: تیم ملی بانوان ایران با ترکیب فائزه احمدی، ساره جوانمردی و نسرین شاهی در ماده تپانچه بادی ۱۰ متر، با ثبت رکورد ۱۷۰۷ امتیاز قهرمان جهان شد.
محمدمهدی آخوندی افزود: نسرین شاهی در بخش انفرادی این ماده نیز با رکورد ۲۳۳/۷ امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت و مدال نقره را از آن خود کرد.
آخوندی همچنین اظهار کرد: مصطفی خادم، دیگر نماینده خراسان رضوی، در ماده تپانچه بادی ۱۰ متر مردان از صعود به مرحله نهایی بازماند.