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نشست روسای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی

صدمین نشست روسای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری با حضور حسین سیمایی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به میزبانی دانشگاه علم و صنعت ایران برزگزار شد.
عکاس :آرشیده شاهنگی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ - ۱۳:۳۶
برچسب ها: دانشگاه‌ ، وزیر علوم ، دانشگاه علم و صنعت ایران
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