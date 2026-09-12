صدمین نشست روسای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری با حضور حسین سیمایی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به میزبانی دانشگاه علم و صنعت ایران برزگزار شد.

عکاس : آرشیده شاهنگی