

در این نشست امیر سرلشکر امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: سپاه پاسداران در طول بیش از ۴ دهه همواره یکی از ستون‌های اصلی قدرت ملی، امنیت و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران بوده و امروز نیز با اتکا به ایمان، تجربه و توانمندی‌های راهبردی خود مقتدرانه در خط مقدم دفاع از استقلال و امنیت کشور ایستاده است.



فرمانده کل ارتش بیان کرد: دشمنی مستمر جبهه استکبار با سپاه، خود گواه روشنی بر نقش تعیین کننده این نهاد در حفظ اقتدار و امنیت ملی است؛ دشمنان به خوبی می‌دانند که سپاه، نماد اراده و قدرت دفاعی ملت ایران و یکی از مهمترین موانع تحقق اهداف آنان است.



امیر حاتمی با گرامیداشت یاد شهدای اقتدار ایران بیان کرد: سپاه امروز، میراث‌دار خون فرماندهان و رزمندگان بزرگی است که در راه دفاع از ایران و انقلاب اسلامی جان خود را فدا کرده‌اند؛ از سردار شهید سپهبد حسین سلامی و سردار شهید سپهبد محمد پاکپور تا سردار شهید سرلشکر امیرعلی حاجی زاده و دیگر فرماندهان و پاسداران شهید که نام و مجاهدتشان در تاریخ دفاع از کشور ماندگار و پرافتخار و سربلند خواهد بود.



فرمانده کل ارتش ادامه داد: سپاه پاسداران در تعامل و هم‌افزایی با ارتش جمهوری اسلامی ایران، با تکیه بر سرمایه انسانی مومن و فداکار خود همچنان سدی محکم در برابر هرگونه تهدید و تعرض است و این مسئله امروز دشمن را ناامید کرده است.



سرلشکر حاتمی یادآور شد: خواسته دشمنان از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی این بوده که ملت ایران از خواسته‌های به حق خود بگذرد، اما ملت عزیزمان با تحمل سختی‌ها، هزینه‌ها و تقدیم شهدای بسیاری، مقابل دشمنان ایستادگی کرده و خواهد کرد.



ایشان افزود: دشمنان باید نگاه خود را به مردم بزرگ ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و رهبری عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی عوض کنند و بدانند که با ملت بزرگ ایران باید به زبان احترام سخن گفت.



فرمانده کل ارتش با تاکید بر اینکه وحدت و هماهنگی موجود میان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ستون استوار امنیت ملی و کلید فتح قله‌های امنیت و اقتدار است بیان کرد: وحدت ناگسستنی ارتش و سپاه همان گونه که رهبران انقلاب اسلامی انتظار داشته و دارند، سپر آهنینی است که از کشورمان در برابر فتنه‌ها، ترفندها و توطئه‌های دشمنان، محافظت کرده است.



امیر حاتمی افزود: در جنگ‌های تحمیلی اخیر و ایستادگی مقابل خواسته‌های دشمنان، بار دیگر ثابت کردیم که بر سر منافع ملی‌مان معامله نخواهیم کرد و ملت ایران و نیروهای مسلح برخاسته از ملت، راه شهدا را با اقتدار ادامه خواهند داد.



فرمانده کل ارتش یادآور شد: دشمنان ملت بزرگ ایران اسلامی به وضوح دیدند، کوچک‌ترین تعرضی با پاسخی واحد، سریع و هوشمندانه و قوی از سوی رزمندگان ارتش و سپاه مواجه خواهد شد و امروز نظام اسلامی به برکت همین ایستادگی در اوج اقتدار و سربلندی قرار دارد.