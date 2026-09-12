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سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان گفت: ماهی های گرفتار در آبگیرها و ماندآب های بستر زاینده رود به دریاچا سد آبشار منتقل می شوند.
به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، مریم کرمانی با بیان اینکه به دلیل قطع جریان آب در زاینده رود، تعداد زیادی ماهی در ماندآب ها و برکه های باقی مانده در بستر رودخانه در خطر نابودی قرار داشتند، اظهار داشت: این ماهی ها پس از جمع آوری به دریاچه پشت سد آبشار منتقل می شوند.
وی افزود: گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان، شرکت آب منطقهای، سازمان شیلات و نیروهای یگان حفاظت محیطزیست در این اقدام همکاری دارند و با استفاده از تجهیزات لازم شامل تورهای مناسب، چکمه، ظروف حمل و تانکر مجهز به اکسیژن ماهی ها را به محل رهاسازی منتقل می کنند.
کرمانی گفت: از روز جمعه بخشی از ماهی ها به سد آبشار منتقل شده اند و عملیات امروز و فردا نیز ادامه می یابد.
سرپرست اداره کل حفاظت محیطزیست استان اصفهان تصریح کرد: بهترین راهکار این است که جریان حداقلی آب در رودخانه به صورت دائمی برقرار باشد تا دیگر شاهد تکرار چنین تلفاتی با هر بار باز و بسته شدن آب نباشیم.