به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، علی‌اصغر عباس‌زاده امروز در نشست شورای هماهنگی مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان که به میزبانی گمرک تبریز برگزار شد با اشاره به روند فعالیت‌های تجاری استان اظهار کرد: روند تجارت خارجی استان همچنان صعودی باقی مانده است و مجموعه این اقدامات موجب شد مردم در بازار با کمبود کالا‌های اساسی مواجه نشوند و روند تأمین و ورود کالا‌های مورد نیاز با استمرار همراه باشد.

وی با اشاره به افزایش چشمگیر درآمد‌های گمرکی استان اظهار کرد: درآمد‌های گمرکی گمرکات آذربایجان‌ شرقی در پنج‌ماهه نخست سال جاری ۱۷۹ درصد افزایش یافته است.

عباس‌زاده این رشد را حاصل تلاش و فعالیت شبانه‌روزی کارکنان گمرکات استان دانست و گفت: این افزایش درآمد نشان‌دهنده همت، جدیت و تلاش تمامی همکاران گمرکات آذربایجان‌شرقی است که حتی در شرایط دشوار نیز به انجام وظایف و مأموریت‌های محوله ادامه داده‌اند.

نقی زهی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرقی هم در این نشست از تلاش‌ها و عملکرد جهادی مدیران و کارکنان این مجموعه‌ها در دوران جنگ تحمیلی قدردانی و اظهار کرد: تلاش شبانه‌روزی و روحیه جهادی مجموعه دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان به‌ویژه در شرایط فعلی جنگ، نقش مهمی در تداوم فعالیت‌ها و ارائه خدمات به مردم و فعالان اقتصادی داشته است.