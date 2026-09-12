مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه گفت: عملیات تکمیل ۲۰ درصد باقی‌مانده طرح بهسازی نیمه جنوبی خط یک مترو که قرار بود طی ۱۰ روز متوالی در شهریور اجرا شود، به تعطیلات نوروز سال آینده موکول شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، هادی زند درباره دلایل این تغییر زمان‌بندی گفت: «در خصوص طرح بهسازی نیمه جنوبی خط یک، نظرسنجی گسترده‌ای برگزار شد که در مجموع ۸ هزار و ۲۹۸ نفر از مسافران خط یک در آن مشارکت کردند.»

وی ادامه داد: «نتایج این نظرسنجی که دیدگاه و صدای مسافران را به‌صورت شفاف به ما منتقل کرد، نشان داد حدود ۶۷ درصد از مسافران این خط با اجرای عملیات بهسازی در روز‌های کاری و اعمال محدودیت تردد در این ایام موافق نیستند.»

مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو درباره ملاحظات فنی تغییر زمان‌بندی عنوان کرد: «اگرچه ترجیح اولیه مسافران، اجرای عملیات در روز‌های پنجشنبه و جمعه بود، اما از نظر فنی، امکان اجرای این بخش از طرح بهسازی نیمه جنوبی خط یک در بازه‌های کوتاه پایان هفته وجود نداشت. از سوی دیگر، اجرای تعطیلی کامل و ۱۰ روزه خط در شهریور، با توجه به نتایج نظرسنجی، می‌توانست اختلال قابل‌توجهی در رفت‌وآمد‌های روزمره شهروندان ایجاد کند.»

وی افزود: «بر این اساس و با هدف ایجاد توازن میان الزامات فنی طرح و ضرورت حفظ کیفیت و تداوم خدمت‌رسانی به مسافران، تصمیم گرفته شد عملیات تکمیل بهسازی به جای ۱۰ روز در شهریور، در تعطیلات نوروز سال آینده اجرا شود.