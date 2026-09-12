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مرحله چهارم اردوی آماده سازی تیم دختران کمتر از ۱۷ سال در مرکز ملی فوتبال ایران برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این تیم خود را برای حضور در رقابتهای بین المللی آسیای میانه یا همان کافا آماده میکند.
مسابقات کافا از ۲۲ تا ۲۹ شهریور برگزار میشود و ایران با تیمهای قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان بازی دارد. تیم نوجوانان ۲۲ شهریور عازم تاشکند ازبکستان میشود و نخستین مسابقه خود را ۲۴ شهریور مقابل قرقیزستان برگزار میکند.
این رقابتها فرصتی برای آماده سازی تیمی است که ۹ مهر باید در پیکارهای آسیایی به میدان برود. ایران در مسابقات قارهای کمتر از ۱۷ سال، با تیمهای لائوس، کامبوج و چین تایپه همگروه است.