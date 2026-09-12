شبکه دو سیما در جدول پخش برنامه‌های خود، آثار متنوعی را از مستند‌های پرتره تا مسابقات علمی نوجوانان تدارک دیده است که «شاخه‌ای روی آب» با نگاهی به زندگی دکتر طهرانچی و «نقطه‌زن» با هدف رقابت مهارتی نوجوانان در صدر این تولیدات قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند پرتره «شاخه‌ای روی آب» به کارگردانی مشترک محمدمهدی حبیبی و محسن اسلام‌زاده، به بازخوانی زندگی حرفه‌ای و مجاهدت‌های علمی دکتر طهرانچی در بستر وقایع جنگ دوازده‌روزه می‌پردازد.

این مستند که محصول مرکز مستند سوره است، با بهره‌گیری از آرشیو‌های اختصاصی، ابعاد مختلف شخصیتی این دانشمند را در جایگاه‌های استادی، پژوهشگری و پدری به تصویر می‌کشد و شنبه ۲۱ شهریورماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه دو سیما پخش می شود.

همچنین برنامه تلویزیونی «نقطه‌زن» با محوریت رقابت علمی نوجوانان در مسابقات موشک‌های آبی، به‌زودی روانه آنتن این شبکه می‌شود.

این برنامه که محصول گروه اجتماعی و اقتصادی شبکه دو با مشارکت مرکز سیمرغ و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری است، در قالب یک لیگ چندمرحله‌ای با حضور نوجوانان ۱۴ تا ۱۷ ساله (۲۰ گروه دختر و ۲۰ گروه پسر از سراسر کشور) برگزار می‌شود.

«نقطه‌زن» با تهیه‌کنندگی مجید ظریف و محمد صفدری، کارگردانی علیرضا گرانپایه و اجرای نیما کرمی و علی خلیلی، با هدف تقویت خلاقیت، کار تیمی و مهارت‌های فنی در فضایی رقابتی و سرگرم‌کننده تولید شده است.