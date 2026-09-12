مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان از آماده‌باش دستگاه‌های امدادی استان در پی صدور هشدار سطح نارنجی خبر داد و از شهروندان خواست امروز و فردا، از توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمدعلی ویشکایی با اشاره به ابلاغ هشدار سطح نارنجی شماره ۵۱ سازمان مدیریت بحران کشور، گفت: بر اساس این هشدار، احتمال وقوع رگبار باران، رعد و برق و وزش شدید باد در روز‌های شنبه و یکشنبه، ۲۱ و ۲۲ شهریورماه در استان وجود دارد و تمامی دستگاه‌های مرتبط، باید آمادگی لازم برای مواجهه با پیامد‌های احتمالی را داشته باشند.

وی با بیان اینکه فرمانداری‌ها و اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان‌های گیلان برای اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در آماده‌باش قرار گرفته‌اند، افزود: دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان باید ضمن پایش مستمر شرایط، تجهیزات، نیرو‌های مورد نیاز را برای واکنش سریع در صورت بروز حادثه آماده نگه دارند.

هشدار به شهروندان: در حاشیه رودخانه‌ها توقف نکنید

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان از مردم و مسافران خواست در مدت فعالیت این سامانه جوی، از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده و سفر‌های غیرضروری و فعالیت‌های طبیعت‌گردی را به حداقل برسانند.

محمدعلی ویشکایی همچنین در خصوص توقف و پارک خودرو در مجاورت درختان کهنسال و ساختمان‌های نیمه‌کاره با توجه به احتمال وزش شدید باد هشدار داد و بر رعایت احتیاط در تردد‌های شهری و جاده‌ای تأکید کرد.

آماده‌باش راهداری‌ها و شهرداری‌ها

وی با اشاره به ابلاغ دستور‌های لازم به دستگاه‌های مسئول، گفت: راهداری‌ها موظفند برای بازگشایی دهانه پل‌ها و کانال‌ها در محور‌های مواصلاتی با آمادگی کامل حاضر باشند و شهرداری‌ها هم با پاک‌سازی کانال‌ها و انهار، مسیر‌های هدایت آب‌های سطحی را بازنگه دارند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان همچنین از کشاورزان خواست با توجه به شرایط جوی پیش‌بینی‌شده، محصولات کشاورزی خود را که در مرحله رسیدگی قرار دارند، به سرعت برداشت و به توصیه‌های دستگاه‌های تخصصی به دقت توجه کنند.

محمدعلی ویشکایی تأکید کرد: شهروندان در مدت این هشدار، اطلاعیه‌ها و توصیه‌های رسمی مدیریت بحران و دستگاه‌های مسئول را پیگیری کرده و از حضور در نقاط پرخطر خودداری کنند.