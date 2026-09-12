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آذربایجان غربی در بیستوششمین دوره «پرسش مهر ریاست جمهوری» با کسب ۹ عنوان برگزیده کشوری، بار دیگر جایگاه شایسته خود را در عرصههای فرهنگی، هنری و ادبی کشور به نمایش گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آذربایجان غربی در بیستوششمین دوره «پرسش مهر ریاست جمهوری» با کسب ۹ عنوان برگزیده کشوری، بار دیگر جایگاه شایسته خود را در عرصههای فرهنگی، هنری و ادبی کشور به نمایش گذاشت.
بر اساس نتایج اعلامشده از بیستوششمین فراخوان پرسش مهر ریاست جمهوری، پنج فرهنگی، سه دانشآموز و یک شرکتکننده در بخش همگانی از استان آذربایجان غربی موفق به کسب عنوان برگزیده کشوری شدند و نام استان را در جمع برگزیدگان این رویداد ملی قرار دادند.
این موفقیت، جلوهای از ظرفیتهای ارزشمند فرهنگی و هنری دانشآموزان و فرهنگیان آذربایجان غربی و حاصل تداوم حضور مؤثر آنان در عرصههای خلاقیت، اندیشهورزی و تولید آثار فرهنگی و هنری است؛ ظرفیتی که هر سال در رویدادهای ملی، جلوههای تازهای از توانمندی خود را آشکار میسازد.