پخش زنده
امروز: -
مجتبی رافعی در رثا و ثنای رهبر شهید انقلاب شعری سروده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجتبی رافعی در رثا و ثنای رهبر شهید انقلاب شعری سروده است.
صدر مجلس نشانده ما را غم
مطلع این سخن پریشانیست
چشمههای جهان خبر دارند
داغ بر دل نشستهام آنیست
هرچه تقویم را ورق بزنی
از شهیدان تازه میگوید
هر چه اخبار را مرور کنی
صحبت از سیدِ خراسانیست
گفت قرآن: شهیدِ راه خدا
زندهتر میشود نمیمیرد
در جهانی که عاشقان جمعند
حاج قاسم به فکر مهمانیست
آنکه دلتنگ دیدن شهداست
یار دلسوز انقلاب کجاست؟
از غمِ بهترین شهید وطن
چشم ملت دوباره بارانیست
سبز و سرخ و سفیدت ای ایران!
شیعیان را کنار هم آورد
ختم قرآنم از شکسته دلی،
عهد و پیمانم از مسلمانیست
خون پاکش دوام خواهد داشت
وطنم انسجام خواهد داشت
نام سید علی به وقت نبرد
رمز سردارهای ایرانیست
یا امام زمان! مدد برسان
رهبر شیعیان! مدد برسان
با دعای امام منتظران
راه دشمن به سوی ویرانیست