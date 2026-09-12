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طرح ملی «مهتاب» در آذربایجانغربی با شناسایی و جمعآوری بیش از ۸ هزار انشعاب غیرمجاز و اصلاح صدها کیلومتر شبکه برق، توانست ضمن کاهش ۰.۶ درصدی تلفات انرژی، گامی تعیینکننده در ارتقای قابلیت اطمینان شبکه و کاهش خاموشیها در سطح استان بردارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی با اجرای ۵ ماهه طرح جهادی «مهتاب»، علاوه بر ساماندهی ۸۷۱۰ انشعاب غیرمجاز، موفق به تعویض بیش از ۱۳ هزار کنتور معیوب و نوسازی ۸۷۰ کیلومتر از شبکه توزیع استان شد تا کیفیت خدماترسانی به مشترکان به میزان قابلتوجهی ارتقا یابد.
در جریان اجرای ۵ ماهه طرح ملی «مهتاب» در آذربایجانغربی، تحولات قابلتوجهی در شبکه توزیع برق استان رخ داده است. این طرح که با هدف افزایش پایداری شبکه، کاهش تلفات انرژی و بهبود کیفیت خدماترسانی طراحی شده، با حضور مستمر ۵۴ اکیپ عملیاتی در تمامی نقاط استان اجرایی شده است.
طاهر کیامهر، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی با بیان اینکه طرح مهتاب به یکی از برنامههای راهبردی این شرکت تبدیل شده است، اظهار کرد: تیمهای عملیاتی ما با انجام بیش از ۳۶ هزار عملیات میدانی، بر چهار محور اصلیِ شناسایی انشعابات غیرمجاز، نوسازی تجهیزات، توسعه شبکه و رفع نقاط آسیبپذیر تمرکز کردهاند.
وی با اشاره به جزئیات این اقدامات افزود: علاوه بر جمعآوری ۸ هزار و ۷۱۰ انشعاب غیرمجاز، ۱۳ هزار و ۴۳۱ دستگاه کنتور معیوب در سطح استان تعویض و ۱۳ هزار و ۵۴۱ کنتور جدید نصب شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همچنین به اقدامات زیرساختی در بخش شبکه اشاره کرد و گفت: یکی از دستاوردهای مهم این طرح، تبدیل ۸۷۰ کیلومتر شبکه مسی به کابل خودنگهدار بود که علاوه بر کاهش ۰.۶ درصدی تلفات انرژی، زمینه پایداری هرچه بیشتر شبکه و پیشگیری از حوادث و خاموشیهای ناخواسته را فراهم کرده است.
کیامهر در پایان تأکید کرد: ساماندهی شبکه در مناطق آلوده و دارای نوسان، همچنان در دستور کار گروههای جهادی این شرکت قرار دارد تا روند خدمترسانی به مردم در تمامی شهرستانهای استان با ثبات بیشتری تداوم یابد.