فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ با بیان اینکه قدرت نظامی ما بومی‌شده و درون‌زاست، گفت: دو قدرت به‌اصطلاح جهانی و هسته‌ای در مقابل اراده ملت ایران به زانو درآمدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار «حسن حسن‌زاده» فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ در تشریح آمادگی نیرو‌های مسلح و آخرین وضعیت تحولات منطقه اظهار داشت: به فضل پروردگار، امروز در وضعیتی قرار داریم که در مقایسه با گذشته به‌ویژه پیش از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، در مقابل دشمن آمریکایی و صهیونیستی تجربیات بسیار ارزشمندی کسب کرده‌ایم.

سردار حسن‌زاده ادامه داد: جهان نظاره‌گر این صحنه بود که دو قدرت به‌اصطلاح جهانی و هسته‌ای در مقابل اراده ملت ایران و قدرت بازدارنده نظامی و دفاعی کشور به زانو درآمدند.

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) با اشاره به مؤلفه‌های متعدد قدرت ملی ایران گفت: یکی از این مؤلفه‌ها، قدرت پشتیبانی مردمی است. این پشتیبانی بی‌نظیر است؛ نزدیک به ۲۰۰ شب است که ملت ما در خیابان‌ها و میادین حضور می‌یابند و از نظام، ولایت و نیرو‌های مسلح حمایت می‌کنند. این یکی از ارزشمندترین مؤلفه‌های قدرت ماست.

وی دومین مؤلفه قدرت را تجهیزات ساخت داخل عنوان کرد و افزود: تجهیزات ما متکی به خودمان است؛ قدرت نظامی‌مان بومی‌شده و درون‌زاست و به هیچ‌جا وابستگی ندارد. به همین دلیل، برخلاف تصور دشمن که گمان می‌کرد با هدف قرار دادن برخی مراکز نظامی، ما را متوقف می‌کند، ما همچنان در زمینه تولید موشک، پهپاد و بسیاری از تجهیزات دیگر به‌طور مستمر کار خود را انجام می‌دهیم.

سردار حسن‌زاده، «رهبری» را مؤلفه‌ای بسیار مهم در زمینه قدرت ملی دانست و تصریح کرد: در جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان، با شهادت رهبر شهیدمان و جایگزینی رهبر رشیدمان، دنیا متوجه محوریت، اثرگذاری و تعیین‌کنندگی جایگاه رهبری، ولی فقیه و فرمانده کل قوا شد. یکی از مؤلفه‌های قدرت ما، مدل نظام و حاکمیت و حکمرانی ما، مدل نظام ولایی، حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی است.

فرمانده سپاه تهران بزرگ ادامه داد: جهان متحیر شد که وقتی رهبری نظام، فرمانده کل قوا و فرماندهان به شهادت رسیدند، چگونه این سیستم و نظام آن‌قدر درست سازماندهی شده بود که انسجام خود را از دست نداد و نه‌تنها به حیات خود ادامه داد، بلکه در بحرانی‌ترین زمانِ پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دشمن را عقب راند و به زانو درآورد.

وی با اشاره به تجربیات ارزشمند کسب‌شده از جنگ‌ها تحمیلی گفت: قدرت آمریکا و رژیم صهیونیستی رو به افول است. از سوی دیگر، ما تجربیات قابل توجهی کسب کرده‌ایم، کاملاً بر نقاط ضعف دشمن مسلط شده‌ایم و بر قدرت و مؤلفه‌های قوت خودمان تأکید داریم. همچنان‌که شهیدان پاکپور و سلامی مطرح می‌کردند، ما نقاط قوت خود را بر نقاط ضعف دشمن متمرکز کرده‌ایم و این یکی از راهبرد‌هایی است که بحمدالله نتیجه می‌دهد.

سردار حسن‌زاده تأکید کرد: قدرت ما به‌عنوان یک قدرت درون‌زا، روزافزون رو به پیشرفت و تعالی است و بیانگر اراده قطعی ما برای مقابله، ایستادگی و در صورت لزوم تهاجم است تا دشمن را سر جای خود بنشانیم.

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) بیان کرد: جهان مشاهده کرد، قدرتی (آمریکا) که تصور می‌شد شکست‌ناپذیر است، اتفاقاً شکست‌پذیر است. ما در این جنگ، نقاط ضعف دشمن را برای جهانیان آشکار کردیم و تجهیزات راهبردی او که پیش از این بدون رقیب یاد می‌شد، امروز در مقابل قدرت جمهوری اسلامی کارایی خود را از دست داده است.

وی با تأکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت ما پشتیبانی مردمی و حضور مردم در همه صحنه‌های سخت انقلاب اسلامی است، افزود: امروز وقت آن فرارسیده که یک بار دیگر جهانیان، به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، متوجه قدرت عظیم مردمی ما به‌ویژه به‌طور سازمان‌یافته برای مقابله، مقاومت و ایستادگی در برابر دشمن شوند.

سردار حسن‌زاده همچنین با اشاره به رزمایش جان‌فدا گفت: ۲۷ شهریورماه، بزرگ‌ترین رزمایش سازمان‌دهی‌شده مردمی در تهران، پایتخت نظام مقدس جمهوری اسلامی، برگزار می‌شود. بخش سازمان‌یافته آن، ۳۱۳ هزار نفر است؛ اما همه مردم عزیز ما و همه مردم جهان می‌توانند حضور پیدا کنند و ان‌شاءالله شاهد یک قدرت‌نمایی با عظمت در ۲۷ شهریور در تهران خواهیم بود.

فرمانده سپاه تهران بزرگ با بیان اینکه از همه اقشار اعم از زنان و مردان، کودکان و نونهالان، جوانان و نوجوانان در این رزمایش حضور می‌یابند، خاطرنشان کرد: جهانیان یک بار دیگر عظمت، انسجام، وحدت، یکپارچگی و قدرت سازمان‌دهی، سازمان‌یافتگی و بسیج‌کنندگی مردمی را در روز ۲۷ شهریور شاهد خواهند بود.

وی اضافه کرد: ثبت‌نام‌ها در بسیاری از اقشار مختلف بیش از ظرفیت مورد انتظار بوده است و هم‌اکنون هم متقاضی داریم. امیدواریم بتوانیم همه این مردم عزیزمان را در این چارچوب سازمان‌دهی کنیم و به‌عنوان اعلام آمادگی لشکریان جان‌فدای ایران، نمایش اقتدار را داشته باشیم.