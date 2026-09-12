مرحله کشوری آزمون بخش معارفی مسابقات قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی فردا ۲۲ شهریور به شکل مجازی در سه گروه استادان، کارکنان و دانشجویان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، قرار بود این آزمون سه‌شنبه ۱۰ شهریوربرگزار شود که به دلیل بروز برخی مشکلات فنی، لغو و به زمان دیگر موکول شد.

برهمین اساس، دانشجویان راه یافته به مرحله کشوری بخش معارفی مسابقات قرآن و عترت دانشگاه آزاد از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۱۵، به مدت ۵۰ دقیقه فرصت دارند تا با مراجعه به نشانی nahad.iau.ir در این آزمون شرکت کنند.

همچنین اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور نیز از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۴۵ یکشنبه ۲۲ شهریورماه فرصت دارند تا با مراجعه به نشانی ذکر شده در این آزمون شرکت کنند.

بر اساس اعلام برگزار کنندگان این آزمون نام کاربری و رمز عبور برای ورود به آزمون بخش معارفی، کد ملی متقاضیان است.