پخش زنده
امروز: -
مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری زنجان با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط مدیران با مردم گفت: مدیران دستگاههای اجرایی باید ملاقاتهای مردمی هفتگی را جدی بگیرند و ارتباط مستقیم با مردم را در اولویت کاری خود قرار دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ سعید صفری در حاشیه حضور استاندار زنجان در سامانه سامد با اشاره به مسائل و درخواستهای مطرحشده از سوی مردم، گفت: بخش عمده مشکلات و مطالبات مطرحشده در ارتباط با دستگاههای اجرایی است و لازم است مدیران با جدیت بیشتری برای بررسی و تعیین تکلیف این مسائل اقدام کنند.
وی افزود: ما برای مردم خدمت میکنیم و هدف اصلی در مجموعه دستگاههای اجرایی باید افزایش رضایتمندی مردم و پاسخگویی مناسب به مطالبات آنان باشد.
مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری زنجان با اشاره به تماسهای مردمی با سامانه ۱۱۱، خاطرنشان کرد: در بررسی درخواستها و مشکلات مردم، تلاش میشود موضوعات تا حد امکان حلوفصل شود و در مواردی که امکان حل مستقیم مسئله وجود ندارد، با ارائه توضیحات لازم، برای اقناع و تعیین تکلیف درخواست مردم اقدام شود.
صفری بر لزوم افزایش ارتباطات مردمی مدیران تأکید کرد و گفت: ارتباط مستقیم و مستمر با مردم، موجب شناخت دقیقتر مسائل و مشکلات و فراهم شدن زمینه برای پاسخگویی و پیگیری مؤثرتر مطالبات آنان میشود.
وی گفت: برگزاری منظم ملاقاتهای مردمی هفتگی باید مورد توجه جدی مدیران دستگاههای اجرایی قرار گیرد تا مسائل مردم در کوتاهترین زمان ممکن بررسی و برای رفع یا تعیین تکلیف آنها اقدام شود.